CORONA : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

Spoke to CM Bihar @NitishKumar ji to apprise him of arrangements being made by the State for the welfare of migrant labour from Bihar. Have asked him to assure their families that Punjab and Punjabis will fully look after them during the lockdown. pic.twitter.com/LjXleepaNp

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 31, 2020