ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ,CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਗੌਦਾਮ ਭਰ ਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ'



ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

Let me reassure our farmers that there is no plan to withdraw free power to agriculture in Punjab. I am cognizant of your economic condition and appreciate the hard work put in by you in every crop to grow food grains for the country. Free power will continue! pic.twitter.com/9A0O3qWhWt

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 29, 2020