CM ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਹਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ਼ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ,ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ

Punjab Government has decided to increase the ex-gratia amount for our soldiers killed in action from Rs. 10 lakh to Rs. 50 lakh, along with a job to the Next-of-Kin. This is the least we can do for our brave servicemen who make the supreme sacrifice for our motherland. pic.twitter.com/obrHqeax15

