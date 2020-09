ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IAS-PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

#PunjabGovernment has decided to postpone departmental examination of IAS/PCS and other departments in Punjab due to #COVID19. The test will now be held from 23.11.2020 to 27.11.2020 without any change in schedule and pattern of datesheet......(1) pic.twitter.com/kY0EDkVw3g

