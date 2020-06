ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ,ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੌਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ? ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਐੱਪੀਡੀਮੀਓਲੋਜਿਸਟ (Epidemiologist) ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

An extremely useful video by Dr Navdeep, District Epidemiologist Bathinda, explaining about the precautions that must be followed while buying vegetables & fruits. We must abide by her advice and contribute towards #MissionFateh to defeat #Covid19. pic.twitter.com/kf3M3oBmMK

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) June 12, 2020