ਪੰਜਾਬ 'ਚ 75% MBBS ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ,7 ਦੀ ਥਾਂ 47 ਲੱਖ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਤੁਹਾਨੂੰ MBBS ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 47 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ'

Pb govt @CMOPb must reconsider 75% hike in fee for admission to MBBS in govt & Pvt medical colleges. Fee varies from 7.8 to 47.7 lacs. Cost of five year lodging & boarding plus costly books will double this burden. No brilliant student from average family can afford this fee.

