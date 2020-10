'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ,ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਊ,ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ 'ਤੇ ਨੱਢਾ ਦਾ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 'ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਜੇ.ਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ,ਆਖਿਰਕਾਰ, ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 2004 - 2014 ਦੇ ਯੂਪੀਏ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

One dynasty’s deep personal hatred against a person who was born in poverty and became PM is historic. Equally historic is the love people of India have showered upon PM @narendramodi. More Congress’ lies and hate increases, the more people will support PM Modi!

