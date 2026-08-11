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'ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂਬੀ' ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

Harbhajan Singh Drug Zombie Video Controversy: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 11, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:57 PM IST
'ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂਬੀ' ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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