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ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ

Shiromani Akali Dal: ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 23, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:12 PM IST
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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