/ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ; ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

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Shiromani Akali Dal News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਡਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ
ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਿੱਠੂ ਜਿੰਦਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ, ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮਪੁਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਣ ਲਾਲ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਕਾਰ ਸੀ.ਏ, ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬੁਰਜ, ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ(ਐਸ.ਸੀ) ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਲਾਹੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗੋਂ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਪਿੰਡ, ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਐਸਸੀ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਪਥਰਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ
ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ, ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ(ਐਸਸੀ) ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਦੁਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋੜਨਾਭਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜ਼, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਭਦੌੜ, ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਐਸ.ਸੀ) ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਾਗੇਵਾਲ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋਲਾ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਕਤਪੁਰ, ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਭੈਣੀ ਕਲਾਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ (ਐਸ.ਸੀ) ਸ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸ. ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਅਜਨੌਰ, ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨ੍ਹੀ ਖੁਰਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋਲਾ ਰੁੜਕੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਜਿੰਦਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਸ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖਾਰਾ, ਸ. ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋਰੋੜੀ, ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਜੈਤੋਂ(ਐਸ.ਸੀ) ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗਰਾਈਕਲਾਂ, ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੈਤੋਂ, ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ, ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਘੱਦੂਵਾਲਾ, ਸ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਰਾਈਆਵਾਲਾ, ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੌਣੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਸ. ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੜਮੱਲੂ, ਸ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਢਾਬ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ, ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕੇਰਾ, ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ, ਸ. ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਿਠੜੀ, ਸ. ਰੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਬੂਲ ਖੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ, ਸ. ਫਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਸ. ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸ. ਮਾਨ ਸਿੰੰਘ ਸ਼ਮਲਾ, ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਲ, ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗਣਮਾਜਰਾ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਿੱਲ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਸ. ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਸ. ਅਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨਾਨੋਕੀ, ਸ. ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੂ ਚੌਹਾਨ ਜੱਟਾਂਵਾਲਾ ਬਾਂਸ, ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਗੇਤੀ, ਸ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਖੋਖ, ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮ ਰਾਜ ਘਨੌਰ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੋਕਰ, ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਲੀਮਾਜਰਾ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਭੂ, ਸ. ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ, ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ ਦਿਆਲਗੜੀਆਂ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਛੰਨਾ, ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਗਰੇਟਾ, ਹਲਕਾ ਸ਼ਤਾਰਣਾ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰਾ, ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਸ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ
ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਸੁਖਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਬੋਲਾ ਮਲਕਪੁਰ, ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਉਵਾਲ, ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਸ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਹਮੰਦੀਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂਮਾਜਰਾ, ਸ਼ੀ੍ਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੰਬਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇਵਾਲ, ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋਂ, ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਜਰੂੜ, ਸ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੂਵਾਲ, ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਐਸ.ਸੀ) ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ, ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਡੀ, ਸ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖੌਖਰਾਂ, ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੈਰਪੁਰ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ
ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸ. ਚਿਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਮਾਨ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸ. ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀ ਘਰਾਚੋਂ, ਸ. ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਸ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੂਰ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ (ਐਸ.ਸੀ) ਸ. ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਛਾਜਲੀ, ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡਵੰਜਾਰਾ, ਸ. ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਆਵਾਲੀ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸ. ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ, ਸ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਸ. ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਚੀਮਾ, ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਸ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ।