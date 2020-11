PSEB ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਗਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

The Punjab School Education Department has directed to conduct parent-teacher meetings in all the schools on November 2nd and 3rd, 2020 to evaluate and further improve the education of the students from class I to XII.

