ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ

Ajnala News(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖੂਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਗੰਦਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।”
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।