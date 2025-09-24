ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2935302
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ

Ajnala News: ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ

Ajnala News(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖੂਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਗੰਦਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।”

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGS

Ajnala newsShiromani Gurdwara Parbandhak Committeepunjabi news

Trending news

Punjab cabinet
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ
gurmeet singh khuddian
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
Punjab One Time Settlement Scheme
ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2025' 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
Punjab government
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਨੀਤੀ
Punjab government
ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ GR ਅਨਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
Supreme Court
SC ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
Khanna Police
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਟੀਮ ਬੇਨਕਾਬ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
Tarn Taran News
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਹਾਮਣੇ
Paonta sahib
24 घंटों बाद भी नहीं मिले यमुना में लापता हुई तीनों युवक
Punjab cabinet
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
;