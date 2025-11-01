Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2983870
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ; ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Price 1 Oct: ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:40 PM IST

Trending Photos

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ; ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Price 1 Oct: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,23,440 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ...

  ਸ਼ਹਿਰ   ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (₹)   ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (₹)
  ਦਿੱਲੀ   113160   123440
  ਮੁੰਬਈ   113010   123290
  ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ   113060   123440
  ਚੇਨਈ   113010   123290
  ਕੋਲਕਾਤਾ   113010   123290
  ਹੈਦਰਾਬਾਦ   113010   123290
  ਜੈਪੁਰ   113160   123440
  ਭੋਪਾਲ   113160   123440
  ਲਖਨਊ   113160   123440
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   113160   123440
 
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈੱਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹150,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ $48.97 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ।

TAGS

Gold price todayGold Rate 1 November 2025Punjab news

Trending news

rajesh dharmani
घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक; मंत्री राजेश धर्माणी के सख्त निर्देश
1 November New Rules
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ!
Bijli Mahadev ropeway
बिजली महादेव रोपवे मामले पर PM मोदी का संज्ञान, नड्डा की अध्यक्षता में होगी चर्चा
Jagraon News
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ; ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ
Astrology
भविष्य के संकेत समझना चाहते हैं तो जान लें हाथ की इन तीन रेखाओं के बारे म
Bikram majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
dharamshala news
नवंबर के मध्य तक सुधरेगा खड़ा डंडा मार्ग, रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य शुरू
Garry Sandhu Controversy
ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ; ਗਾ ਕੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
Panjab University Senate dissolved
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ
CM Bhagwant Mann
ਅਪਰਾਧ ਉਤੇ ਵਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਰ!