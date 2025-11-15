Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

Mansa Murder Case​ News: ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:51 PM IST

ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

Mansa murder case News: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਭ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 55-55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Mansa murder case, court sentence, 10 accused life imprisonment, woman among convicts, Atardeep Singh murder, Hirewala village case, 2016 assault death, Mansa Sessions Court verdict, Advocate Desh Bandhu Sharma, life term punishment, 55k fine imposed, Punjab court news.

Mansa murder caseCourt Sentencepunjabi news

