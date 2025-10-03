Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2946010
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Tarn Taran: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

Tarn Taran:  ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਮਣੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

Tarn Taran: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

Tarn Taran:  ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਮਣੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੀ ਉਰਫ ਗੌਰਵ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਤੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਨੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Tarn Taran NewsTarn Taran Child burnt Newspunjabi news

Trending news

Tarn Taran News
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ
Dussehra
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨਸਨੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ
amit shah
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ, ਦੇਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੋਹਫੇ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Luhdhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ
Sikh Pilgrims News
ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Advocate Harjinder Singh Dhami
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ-ਧਾਮੀ
barnala news
ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
vijayadashami
JP नड्डा ने धौलरा में की पूजा-अर्चना, गोविंद सागर झील में किया मूर्ति विसर्जन
Ludhiana News
ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਕੁਟਾਪਾ
;