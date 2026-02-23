ਕਬਾੜ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ! 105 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ

Trending Photos
ਜਲੰਧਰ(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖੰਡਹਰਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 105 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵਿਂਟੇਜ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁਨੀਤ ਵਡੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾੜ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਂਟੇਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਲਭ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ₹2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫ਼ਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1921 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਲੈਂਜ਼ ਬੁਲਡਾਗ ਐਚਐਲ-12’ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਂਟੇਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਹੋਰਸਪਾਵਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲਿੰਡਰ ਹਾਟ-ਬਲਬ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟ ਗਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਸਮਰਥ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖੰਡਹਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।