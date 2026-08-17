/ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; 112 ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

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Punjab IPS Officers Transferred News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 112 ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਐਨਆਰਆਈ), ਪੰਜਾਬ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਪੰਜਾਬ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ), ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ (ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ (ਪ੍ਰੋ-2), ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੈਨ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ (ਏਐਨਟੀਐਫ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਏਆਈਜੀ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਐਸ. ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਸ਼ਹਿਰ), ਜਲੰਧਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਯੰਤ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (ਜਾਂਚ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ ਐਸਪੀ (ਜਾਂਚ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾਵਤ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ-3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 112 ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।