ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਨਾਟਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ

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Bathinda News (ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵਾਂ ਨਾਟੀਅਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਿਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਟੀਅਮ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ 12 ਐਂਗਰੀ ਮੈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਲਾਹਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਾਟਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ।
ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਕੀਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਾਟਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਉ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਫਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਨ ਨਾਟਕ। ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਪਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।