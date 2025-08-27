 Nabha News: ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:59 AM IST

Nabha News: ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 23 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਉਤੇ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ  ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਰਿੱਮ ਸਣੇ, ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁੱਕ, ਜੈੱਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਘੋੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾਏ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 22 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Nabha NewsNabha Nagar CouncilPresident Sujata Chawlapunjabi news

;