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ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Derabassi Death: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 17, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:43 AM IST
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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