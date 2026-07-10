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1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Sikh Riot Victims meets Gulab Chand Kataria: ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ (ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 10, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:18 PM IST
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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