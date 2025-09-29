Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2941032
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Mohali News: ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 1991 ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ

Mohali News: 1991 'ਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੌਥੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੇਸ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:21 PM IST

Trending Photos

Mohali News: ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 1991 ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ

Mohali News: 1991 'ਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੌਥੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੇਸ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਮਈ, 1991 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ PWD ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (35), ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇਐੱਸ ਕੌਲਧਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੌਲਧਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 1999, 2003 ਤੇ 2011 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

TAGS

Mohali NewsNurpur Bedi Fake EncounterPunjab High Courtpunjabi news

Trending news

panipat news
ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ
BJP news
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
Luv Kush Ramlila
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ
amritsar news
ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Special Session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ; ਅੱਜ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
Mohali News
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
Navratri 2025 day 7
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਥਾ, ਭੈਅ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਰ
Asia Cup 2025 Final
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
Asia Cup 2025 Final
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ
;