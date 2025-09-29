Mohali News: ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 1991 ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ

Mohali News: 1991 'ਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੌਥੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੇਸ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
Mohali News: 1991 'ਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੌਥੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੇਸ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਮਈ, 1991 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ PWD ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (35), ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇਐੱਸ ਕੌਲਧਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੌਲਧਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। 1999, 2003 ਤੇ 2011 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।