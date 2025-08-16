Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ
Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਾਦਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:18 AM IST

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਾਦਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਦਕੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਦਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਵਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਜੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਦਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ (ਲਗਭਗ 200 ਫੁੱਟ) ਝੰਡਾ ਖੰਭਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 160 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

