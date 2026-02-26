10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ

Derabassi News: ਐਸਬੀਪੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ।
Derabassi News: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਐਸਬੀਪੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰੁਣੀ ਪਾਤ੍ਰੀ (22) ਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਪਾਤ੍ਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਟਾਵਰਜ਼ ਐੱਫ ਬਲਾਕ, ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਇਕ ਸ਼ੈਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ।
ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
