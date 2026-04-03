23ਵਾਂ ਸਿੰਮੀ ਮਰਵਾਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

23ਵਾਂ ਸਿੰਮੀ ਮਰਵਾਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

Punjab News: ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਕੱਕੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਦੀ ਟਾੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਮੀ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:44 PM IST

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:44 PM IST

23rd Simmi Marwaha Journalism Award Ceremony News: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਚੱਜੀ ।ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਮੀ ਮਰਵਾਹਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 23ਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। 

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਕੱਕੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਦੀ ਟਾੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਮੀ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫੇਜ ਛੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ fallbackਆਨੰਦ ਨੇ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਲ ਅਜਨਬੀ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਗਾਂਵ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਔਲਖ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਮਰਵਾਹਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ , ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਖਰੜ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

