ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

24 year old girl found dead in Jalvayu tower of Punjab's Mohali news: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਲੈਟ ਚੋਂ 24 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਈਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇਵਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।

