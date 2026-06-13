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ਏਸੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲਾ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ

Barnala AC Blast News: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ (ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 13, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:03 PM IST
ਏਸੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲਾ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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