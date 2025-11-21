ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚੋਂ 25,923 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨਾਮਾ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 31,963 ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,923 ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੋਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਅੱਜ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 25,923 ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।