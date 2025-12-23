Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3050365
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ;ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jalandhar Factory Accident: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਕ ਚੁਆਇਸ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ;ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jalandhar Factory Accident: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਕ ਚੁਆਇਸ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ,ਪੀਪੀਐਸ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.12.2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 02:00 ਵਜੇ, ਪਿੰਡ ਧੋਗੜੀ, ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ “ਮੈਕ ਚੁਆਇਸ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੀਲ-ਫ੍ਰੇਮ ਸਟੋਰੇਜ ਰੈਕ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 60–70 ਡੱਬੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਚਲ ਰਾਣੀ (ਉਮਰ 56 ਸਾਲ), ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਭੰਡਾਰੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ , ਸਿੰਮੀ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ), ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਧੋਗੜੀ, ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਕੈਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਨਿਵਾਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਔਰਤ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੰਮੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਫੈਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

TAGS

Jalandhar factory accident3 workers killed JalandharJalandhar industrial accident

Trending news

amritsar news
ਏਐਨਟੀਐਫ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Indian Students Abroad
2024 ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
Punjab Cold Wave Alert
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ
BCCI Women Pay Hike
ਬੀਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ; ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਦਸੰਬਰ 2025
amritsar firing news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਵਾਰਦਾਤ
#America
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ, Visa 'ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
#Punjab
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਮਾਸ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ
VB-G RAM G
ਕੇਂਦਰ ਦੀ VB-G RAM G ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਭੜਕੇ CM ਮਾਨ
ig amar singh chahal
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IG ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ? ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਨ