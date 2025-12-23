ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ;ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Jalandhar Factory Accident: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਕ ਚੁਆਇਸ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Jalandhar Factory Accident: ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਕ ਚੁਆਇਸ ਟੂਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ,ਪੀਪੀਐਸ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.12.2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 02:00 ਵਜੇ, ਪਿੰਡ ਧੋਗੜੀ, ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ “ਮੈਕ ਚੁਆਇਸ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੀਲ-ਫ੍ਰੇਮ ਸਟੋਰੇਜ ਰੈਕ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 60–70 ਡੱਬੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਚਲ ਰਾਣੀ (ਉਮਰ 56 ਸਾਲ), ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਭੰਡਾਰੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ , ਸਿੰਮੀ (ਉਮਰ 35 ਸਾਲ), ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਧੋਗੜੀ, ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਪਤਨੀ ਕੈਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਨਿਵਾਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੰਮੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਫੈਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।