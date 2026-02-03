ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 5,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ₹278,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹120 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬੈਗਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਾਇਮੰਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਲੋਕੋ, ਵੈਗਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (KAVACH), ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।