328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: SIT ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ; SGPC 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 27, 2026, 02:15 PM IST

328 Saroop Case Status Report News: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਵਾਬ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

SGPC ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ: SIT
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡਿਟੈਕਟਿਵ) ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (PPS) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ" ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

