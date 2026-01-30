Advertisement
328 ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, SIT ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ

328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। SIT ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:44 AM IST

328 ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, SIT ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ

ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ (ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ): 328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ SIT ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CA ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। SIT ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

328 ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

328 ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, SIT ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ
