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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੁਪਨਾ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ ’ਚ ਫਸੇ 34 ਨੌਜਵਾਨ; 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

Punjab Overseas Fraud News: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਸਮੇਤ 34 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 04, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:50 PM IST
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੁਪਨਾ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ ’ਚ ਫਸੇ 34 ਨੌਜਵਾਨ; 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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