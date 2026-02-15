Advertisement
ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 35 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਅਜਗਰ ਕਾਬੂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:06 PM IST



ਅਟਾਰੀ(ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ): ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਅਜਗਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਡਿਫੈਂਸ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਜਗਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਜਗਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ, ਖਰਗੋਸ਼, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਜਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੁੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਗਰ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੱਪ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੁੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੁੱਡ ਖੋਦ ਕੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਗਰ ਦਾ ਭਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਜਗਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Attari border

Attari border

