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ਟਾਂਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਜਲਾਲ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ

Hoshiarpur Dog Attack News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 06, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:42 PM IST
ਟਾਂਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਜਲਾਲ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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