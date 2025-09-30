Punjab Stubble Burning Case: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:26 AM IST

Punjab Stubble Burning Case: 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।  24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਪਰਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 59 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ...ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਸਨ...ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕੁਝ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਸਨ। ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਦਾ 20% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਢੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ..."

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

