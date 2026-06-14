Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ 4650 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ; ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

Nangal Dam Water Release News: ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 650 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4650 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 14, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:35 PM IST
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ 4650 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ; ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ 4650 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ; ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
Nangal Dam Water Release1 min ago
2
Gurdwara Mata Bhag Kaur Ji Tarn Taran41 min ago
3
Chandigarh Cashier Murder1 hr ago
4
Peko Kalp Partnership1 hr ago
5
SGPC Delegation Honored in California2 hrs ago