Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:44 PM IST

50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ 25 ਲੱਖ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਲਾਟਰੀ ਮਾਲਕ

ਫਰੀਦਕੋਟ(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

