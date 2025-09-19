56ਵਾਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
56ਵਾਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ

Faridkot News: ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:39 PM IST

56ਵਾਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ

Faridkot News: ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਗਮਨਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 56ਵਾਂ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ (ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ-ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਆਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕ ਐਮਐਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੰਗਰ-ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ।

