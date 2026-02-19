Advertisement
6 ਲੇਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

NH-205A Greenfield Spur: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ₹1,463.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੇ-ਲੇਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 04:42 PM IST

NH-205A Greenfield Spur: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1,463.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੇ-ਲੇਨ, ਐਕਸੈੱਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਪਰ NH-205A ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ NH-44, NH-205A ਅਤੇ NH-152 ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਪਰ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਪਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਯਾਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

