Zirakpur News: ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਗਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

Zirakpur News: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਧੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧੀ ਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਧੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਲੀ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਭਵਨ ਵੱਲ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
