/ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ: ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ

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Ropar News: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2449 ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ 1204 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, 1013 ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ, 919 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ 557 ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 2449 ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1204 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1013 ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 919 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 557 ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 595 ਮਾਮਲੇ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 587
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 561, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 528, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 595, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 431, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 462, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 451, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 451, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 550, ਮਈ ਵਿੱਚ 498, ਜੂਨ ਵਿੱਚ 489, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 539 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 587 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ 595 ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 587 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇਪੇ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇਪੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 1 ਜਣੇਪਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 1 ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 1 ਜਣੇਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।”
ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ 6142 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।