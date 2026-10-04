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ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ: ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ

Ropar News: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Oct 04, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 04:17 PM IST
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6142 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ: ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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