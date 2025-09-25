Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2936261
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ICE ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ

Bibi Harjit Kaur deported from America News: ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 1992 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ( ਆਈਸੀਈ ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:02 PM IST

Trending Photos

73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ICE ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ

Bibi Harjit Kaur deported from America News: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ 73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 1992 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ( ਆਈਸੀਈ ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ, ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ICE ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ICE ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ , ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGS

Bibi Harjit Kaur deported73-year-old Sikh womanAmerica to India deportation

Trending news

Bibi Harjit Kaur deported
73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ICE ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ
diarrhea
कुल्लू के सेउबाग में डायरिया का प्रकोप, 65 लोग बीमार – एक बच्चे की हालत गंभीर
Bilaspur News
बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा से 190 करोड़ का नुकसान, 8 रिलीफ कैंपों में रह रहे लोग
Garhshankar news
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ 'ਚ ਡਬਲ ਮਡਰ, NRI ਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ
Hisar
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਮਨਾਸਲੂ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ; ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼
Abhijot Death News
ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮ ਅਭੀਜੋਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Team India
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ
Chamba Accident
Chamba Accident: चंबा–तीसा मार्ग पर सरियों से लदा ट्रक पलटा, घंटों ठप रहा यातायात
Lado Lakshmi Yojana
ਔਰਤਾਂ ਦੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ
;