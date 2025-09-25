73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ICE ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ

Bibi Harjit Kaur deported from America News: ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 1992 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ( ਆਈਸੀਈ ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Trending Photos
Bibi Harjit Kaur deported from America News: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ 73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 1992 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ( ਆਈਸੀਈ ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ, ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ICE ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ICE ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ , ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।