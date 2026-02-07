Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3101640
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ

Child murder in Punjab: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:24 PM IST

Trending Photos

9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ

Child murder in Punjab: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾਈ ਦਰਜ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਹਰਬਨ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਮੇਹਰਬਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਕਸਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। "ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

TAGS

Child murder in PunjabLudhiana child murder case

Trending news

Child murder in Punjab
9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ
Advocate Harjinder Singh Dhami
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
Bilaspur News
कलोल में छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त
India vs USA T20 World Cup 2026
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
Nahan news
बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की महिला न्यायिक हिरासत में
Nahan news
SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित
Khanna News
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Gurmeet Singh Khudian
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਚੋਰ
Sukhwinder Singh Sukhu
सरकार ने तीन साल में संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व किया अर्जित-CM सुक्खू