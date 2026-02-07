9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ

Child murder in Punjab: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Child murder in Punjab: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾਈ ਦਰਜ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਹਰਬਨ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਮੇਹਰਬਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਕਸਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। "ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।