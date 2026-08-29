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ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, 920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 920 MW ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 29, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:44 PM IST
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, 920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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