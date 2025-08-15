ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨੋਆ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾਰ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨੋਆ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾਰ

Hoshiarpur News: ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:55 PM IST

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨੋਆ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾਰ

Hoshiarpur News: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੋਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

