ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ Tweets ਦੀ ਝੜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ.....

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.



ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ.

I told you so…he is not a stable man and not fit for the border state of punjab.

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਇਕ ਥਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਡੱਸਣਾ ਹੋ ਵੋ ਤੋ ਡੱਸੇਗਾ ਮਤ ਸੋਚਾਂ ਕਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂਹੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੋ ਦੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਏਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛਾ ਗਏ

ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਆਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Complete and absolute state of anarchy in Punjab Congress. How can the people of Punjab expect these selfish leaders to give a stable, progressive and inclusive administration? How can these people be trusted with a state which has 550km border with Pakistan?

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 28, 2021