ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜ੍ਹੇ ਘੱਗਰ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਖੋਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
Sardulgarh News:ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:15 PM IST

Sardulgarh News: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਫੂਸਮੰਡੀ ਕੋਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 22 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਫੂਸਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ।

