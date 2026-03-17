ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ; ਡਰਾਈਵਰ ਸਨਮਾਨਿਤ

Faridkot News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:52 AM IST

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ; ਡਰਾਈਵਰ ਸਨਮਾਨਿਤ

Faridkot News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਬ-ਡਵੀਜਨ) ਜੈਤੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਡੀਐਸਪੀ(ਜੈਤੋ) ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਦੀਆ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ 02 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਉਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜੈਤੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ 40 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਜੈਤੋ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਦੀਸ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

Trending news

Faridkot Gas Leakage
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ; ਡਰਾਈਵਰ ਸਨਮਾਨਿਤ
Zamirpal Kaur Sandhu Bajwa
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬੀਜਿੰਗ ਫੌਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੌਰਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਯੁਕਤ
Jaggu Bhagwanpuria Threat
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Punjab IAS officers
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ
SSP Kanwardeep Kaur Extension
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का कहर! मार्च में जनवरी जैसी ठंड, 6 दिन बर्फबारी-ओलावृष्टि का अलर्ट
Veteran Actress Passes Away
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ
Punjabi in China
ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
Ludhiana Court Verdict
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Derabassi Court News
ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ