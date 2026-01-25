Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3085849
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੀਆਈਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

Female CID Employee Murder: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੀ 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:14 PM IST

Trending Photos

ਸੀਆਈਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

Female CID Employee Murder: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੀ 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Female CID Employee MurderCID constable Sarabjit Kaur Murderpunjabi news

Trending news

Female CID Employee Murder
ਸੀਆਈਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੌੜ
Padma Shri award
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
Jalalabad news
ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
jalandhar news
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
canada
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ...
Raja Kandola Death News
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਦੀ ਮੌਤ; ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
Harsimrat Kaur Badal
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
murder
ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ
Prediction
ਸੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਹੁਣ 9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਧਰਤ