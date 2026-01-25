ਸੀਆਈਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

Female CID Employee Murder: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੀ 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
Female CID Employee Murder: ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੀ 17 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।